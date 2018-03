Cautela marca bolsas da Europa no 1º dia da guerra As principais bolsas da Europa tiveram um dia de cautela no primeiro pregão após o início dos ataques dos Estados Unidos contra o Iraque. Os investidores ficaram preocupados com o pronunciamento do presidente dos EUA, George W. Bush, no qual ele admite uma guerra provavelmente longa e difícil. Em Londres, a bolsa fechou praticamente estável (+0,01%). O volume ficou em 2,1 bilhões de ações negociadas. As ações do setor de petróleo reagiram aos informes (confirmados pela Casa Branca) de que alguns poços de petróleo no sul do Iraque estariam em chamas (BP Amoco +0,72%, Shell -0,33%). Na bolsa de Paris, a queda foi de 1,51%, com volume reduzido e por reações imediatas a quaisquer rumores sobre a guerra. "Todo mundo está à espera da ´guerra de verdade´", afirmou um operador. No setor de petróleo, as ações da TotalFinaElf caíram 1,97%. Em Madri, o pregão terminou com recuo de 1,12%. Os analistas previram que o mercado deve continuar em baixa na sessão de amanhã. Em Milão, os negócios encerraram o dia também em baixa, de 1,25%. Na bolsa de Lisboa, a baixa foi um pouco menor (0,59%).