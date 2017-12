Cautela na hora de investir em ações O mercado financeiro começa o dia atento ao depoimento do presidente do Federal Reserve, banco central norte-americano, Alan Greenspan, hoje pela manhã. A princípio, não se esperam novidades. Conforme apurou o editor Josué Leonel, a expectativa dos analistas é que ele novamente afirme que já é possível perceber sinais de desaquecimento na economia, o que deixaria as taxas de juros norte-americanos nos níveis atuais. Nesse cenário, o investimento em ações é mais atraente, se comparado com aplicações atreladas às taxas de juros. Porém, no caso dos Estados Unidos, existem analistas afirmando que o desaquecimento da economia prejudica o resultado das empresas e isso deverá ser visto no preço dos papéis dessas companhias. A tendência, nesse caso, é que o valor das ações nos EUA caia. Reflexos no Brasil No mercado brasileiro, com a queda da taxa básica de juros - Selic -, a perspectiva é que o investimento em ações também fique mais atraente. Porém, o investidor deve levar em conta que existem fatores externos que podem comprometer o desempenho dos papéis das empresas. Para se ter uma idéia, ontem o banco Morgan Stanley elevou a recomendação dos papéis brasileiros - de 2% para 20% - em uma carteira ideal. Em função disso, esperava-se que a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresentasse uma alta expressiva, mas ela fechou com pequena valorização de 0,39%. Seu desempenho foi enfraquecido pelas baixas nas bolsas de Nova Iorque. Por isso, quem pretende aproveitar as boas perspectivas para o mercado de ações em função da queda da Selic, deve manter-se cauteloso e direcionar apenas uma parte de seus recursos para esse segmento. Há pouco, a Bovespa operava em alta de 0,39%. A Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia nos EUA - acumulava alta de 1,02% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - estava em alta de 0,25%. Dólar deve continuar em queda O fluxo cambial positivo - entrada de dólares maior que a saída - continua mantendo a cotação da moeda norte-americana em torno de R$ 1,80. Conforme apurou a editora Cristina Canas, espera-se uma entrada de recursos ainda maior nos próximos dias, por conta de uma operação de captação do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e do lançamento de American Depositary Receipt (ADRs) - papéis de empresas estrangeiras negociados nos Estados Unidos - da Embraer. Há pouco, o dólar comercial estava cotado a R$ 1,7890 na ponta de venda.