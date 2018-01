Cautela volta a dominar mercado; Bolsa cai e dólar sobe Depois do alívio com as declarações do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, de que a economia não muda, a cautela voltou ao mercado financeiro nesta terça-feira. Às 14h40, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) caiu 1,62%. O dólar comercial opera em alta de 0,75%, cotado a R$ 2,4030 na ponta de venda das operações. Os juros futuros e o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do país - sobem. O mercado monitora a fala do deputado Valdemar Costa Neto, que está em curso na CPI do Mensalão, e aguarda com expectativa o depoimento programado para amanhã de Rogério Buratti, ex-assessor que fez acusações ao ministro Palocci. Teme-se que Buratti não só reafirme suas denúncias como traga novas revelações que possam comprometer o ministro, o PT ou o governo. A incerteza com o mercado externo, especialmente as bolsas de Nova York e o petróleo, também desanimam os investidores.