Cautela volta a prevalecer sobre os negócios O presidente da Venezuela reassumiu, o preço do petróleo voltou a subir e, no mercado financeiro, a cautela deve prevalecer nos negócios hoje. Para operadores, essa reversão do cenário na Venezuela deve continuar pressionando o preço do petróleo e fortalece a corrente dos que apostam em manutenção da taxa de juros na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). A definição da taxa básica de juros - Selic - será na quarta-feira. Ainda há um grupo no mercado que acredita que, apesar da alta do petróleo e sua consequência sobre a inflação doméstica, pode haver um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juro. Um dos principais argumentos para esses é o nível do dólar, que continua sendo considerado baixo mesmo depois dos recentes reajustes verificados na semana passada. Além disso, apesar do choque de oferta do petróleo, não há internamente uma retomada da demanda que justifique a interrupção da queda do juro. Mas, conhecendo o perfil conservador do Banco Central, e sabendo que o Copom já mirava uma inflação de pelo menos 4,5% antes dos reajustes da gasolina, há muitos profissionais - que podem representar a maioria do mercado - que acreditam que dificilmente o juro cairá na quarta-feira. O cenário político também deverá ser destaque com a desistência de Roseana pela corrida presidencial. Até porque, se o PFL realmente se aproximar de Ciro Gomes, a campanha eleitoral passará por uma mudança radical. Na Câmara, os interesses políticos acirrados pelas características de um ano eleitoral ainda mantêm a pauta trancada. Há ainda o risco de os dados da balança comercial, que estão sendo divulgados, frustrarem os economistas. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,3170 na ponta de venda dos negócios, em alta de 1,00% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,260% ao ano, frente aos mesmos 18,190% ao ano negociados na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 1,29%.