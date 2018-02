Cautelosos com EUA, investidores derrubam ações da Ásia Investidores deram vida curta às expectativas de um novo corte de juros do Federal Reserve para ajudar a economia mundial nesta quarta-feira e continuaram a apostar em um ano ruim, vendendo ações e dólares e comprando títulos. Às 17h15 (horário de Brasília), o Fed anuncia sua decisão sobre o juro norte-americano, com os investidores aguardando um corte de 0,5 ponto percentual. Com o corte já precificado, os mercados asiáticos tiveram um novo dia de queda, mais preocupados com o cenário global. O índice MSCI, da Ásia Pacífico exceto Japão, caía 1,95 por cento, para 459 pontos. A bolsa da Coréia do Sul reucou 2,98 por cento, para 1.589 pontos, o pior fechamento desde 9 de maio. "O mercados não estão conseguindo acompanhar uma Wall Street mais firme, já que os investidores estrangeiros continuam vendendo ações locais", afirmou Sung Jin-kyung, analista da Daishin Securities em Seul. "Creio que o Fed irá cortar os juros em 0,50 ponto hoje, o que deve dar um alívio no curto prazo. Mas, novamente, isto não irá alterar fundamentalmente a perspectiva da economia dos Estados Unidos. Posteriormente os dados macroeconômicos terão que mostrar que as medidas de estímulo econômico estão de fato fazendo efeito". O índice japonês Nikkei caiu 0,99 por cento, para 13.345 pontos. A bolsa da Austrália recuou 1,71 por cento, para 5.618 pontos. Em Hong Kong o índice Hang Seng terminou em baixa de 2,63 por cento, para 23.653 pontos. Os Estados Unidos divulgam também os dados do Produto Interno Bruto (PIB), às 11h30, o que deve dar o tom do dia nos mercados financeiros, dando pistas de como anda a maior economia do mundo. REUTERS RB VS