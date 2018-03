Cavallo admite parte da culpa por crise argentina Mais de um ano depois do colapso da economia argentina, com a moratória da dívida pública, o ex-ministro da Economia, Domingo Cavallo, assumiu parte da culpa pela crise que atingiu o país, levando à queda do ex-presidente Fernando De La Rúa. "Todos os políticos que governaram a Argentina nas últimas duas décadas foram responsáveis pelo que aconteceu. Como político, tenho parte da culpa. Agora como ministro da Economia fiz o que pude para evitar a moratória e manter a confiança no país tanto pelos argentinos como pelos estrangeiros", disse. O ex-ministro disse que sua situação era igual a de um executivo financeiro de uma companhia pertencente a pessoas que usaram mal os recursos. ?Depois da reforma constitucional de 1994, o sistema político passou a operar num regime de feudalismo, com líderes políticos locais mudando as leis conforme queriam", acrescentou. Atualmente, Cavallo dá aulas para o curso de negócios internacionais na New York University e participa, como palestrante, de vários seminários e conferências, sempre perseguido por um grande números de argentinos, que comparecem aos seus eventos para protestar contra a crise argentina. O ex-ministro argentino acusa o governo Duhalde de estar financiando tais protestos nos Estados Unidos. "A imprensa argentina, especialmente os veículos que fizeram campanha para a pesificação das dívidas e depósitos, me transformou num bode expiatório para o que aconteceu.? Além disso, acredita ele, o serviço de inteliência do governo argentino vem fornecendo dinheiro, ou seja, paga para as pessoas organizarem protestos contra ele nos Estados Unidos. "Quem está por trás disso não é somente o Duhalde, mas Alfonsín (ex-presidente) e outros políticos que assumem o papel de senhores nesse sistema feudal que se tornou a Argentina depois da reforma constitucional de 1994", disse.