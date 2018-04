Cavallo faz mea-culpa na TV Argentina O ex-ministro da economia da Argentina Domingo Cavallo fez uma "mea-culpa" hoje diante das câmeras de TV, em entrevista à emissora América, ao lado da mulher Sonia. "Eu superestimei a minha capacidade. Mas fiz tudo o que pude", desabafou. Ele disse, no entanto, que o país estaria melhor se tivesse mantido o governo eleito, referindo-se ao do ex-presidente Fernando de la Rúa. "Pensem e vocês vão perceber que a Argentina estaria melhor se tivesse continuado com um governo que foi eleito e tinha dois anos mais de mandato." Ex-amigo do atual presidente Eduardo Duhalde, o ex-ministro das gestões Menem e De la Rúa criticou a atual administração. "Nós, no governo De la Rúa, fizemos de tudo para evitar o que ocorreu nestes últimos sete meses, como a desvalorização e a pesificação", afirmou. "O País estaria melhor com aquele governo que foi eleito". Esta foi a segunda vez, em três dias, que Cavallo apareceu na TV. Bronzeado, mais magro e sem a cor acaju que usava nos cabelos, Cavallo disse que não planejava voltar à política, do que os analistas duvidam. Leia o especial