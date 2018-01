Cavallo se culpa por não ter chegado à presidência O ex-ministro da Economia, Domingo Cavallo, voltou a causar polêmica hoje, ao afirmar que deveria ter feito maiores esforços para chegar à presidência da República. O ex-ministro fez um peculiar mea culpa, acusando-se a si próprio de "não ter trabalhado mais para ter conquistado o poder total, ser presidente. Em vez de ter aceito voltar a ser ministro, deveria ter perseverado para ser presidente". Cavallo, que passou alguns dias de férias em Buenos Aires, mora atualmente em Nova York, onde leciona na New York University. A partir de agosto, quando terminam as aulas, voltaria à política: "só estou esperando um sinal de que as pessoas confiam novamente em mim". Cavallo foi ministro da Economia de mais da metade do governo do ex -presidente Carlos Menem (1989-99). Em 1999 foi candidato à presidência da República, mas perdeu, ficando em terceiro lugar, com 10% dos votos. No ano 2000, foi candidato à prefeitura de Buenos Aires, mas voltou a perder, o que lhe causou um antológico ataque histérico diantes das câmaras de TV. Quando parecia que sua carreira política estava terminada, retornou como o "salvador da pátria" em março de 2001, para tornar-se no ministro da Economia dos últimos nove meses do governo do ex-presidente Fernando De la Rúa (1999-2001). A crise econômica se agravou, e Cavallo implantou o "corralito" (semi-congelamento de depósitos bancários), que causaram sua queda. Diversas pesquisas indicam que os argentinos consideram Cavallo, junto com o ex-presidente Menem, como os principais responsáveis pela atual crise na Argentina. No entanto, em declarações ao jornal Clarín, o ex-ministro sustentou que "o povo não pensa desse modo". Segundo o ex-ministro, isso não passa de intriga da imprensa. Chamado pelo diminutivo carinhoso de "Mingo" nos tempos em que o modelo econômico que havia criado tinha boa saúde, e denominado de "el maldito pelado" (o maldito careca) quando a conversibilidade começou a entrar em colapso, causando o caos financeiro e social, Cavallo afirma que poderia caminhar tranqüilamente pelas ruas da cidade. Cavallo também disparou críticas contra o governo do presidente Eduardo Duhalde, afirmando que a desvalorização da moeda e a "pesificação" (transformação de dólares para pesos) dos depósitos bancários foram uma "traição" ao povo argentino. O ex-ministro sustentou que a crise atual do país não foi causada pela conversibilidade econômica, mas sim, pelo excessivo gasto público e pelo abandono da paridade um a um entre o dólar e o peso.