Cavallo vai a jornal explicar como tentou evitar o "caos" O ex-ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, que implantou a conversibilidade na economia daquele país, voltou a falar e desta vez em um longo artigo publicado hoje no jornal La Nacion, um dos principais jornais argentinos. Cavallo salientou que sempre foi contra o default e a desvalorização da moeda: "Porque o default termina sempre em desvalorização e ambos criam um caos econômico e social em qualquer país, do qual se demora muito em sair. Era imperativo lutar para evitá-la. Foi o que eu fiz". O nome do artigo de Cavallo no La Nacion é "A luta para evitar o default e a desvalorização". Ele escreve que quando assumiu o ministério da Economia pela segunda vez existiam previsões de default. "Começaram em outubro de 2000, quando da renúncia do vice-presidente Carlos Alvarez, e provocaram uma saída de depósitos bancários de 789 milhões de pesos em outubro e de 1,038 bilhão de pesos em novembro. O ministro José Luiz Machinea e o secretário de Finanças Daniel Marx conseguiram reverter com uma blindagem. Ajustou-se um programa econômico para 2001, que recebeu apoio do FMI, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e dos principais bancos comerciais. Previa-se um apoio financeiro que seriam desembolsados ao longo de 2001 e 2002. Para evitar o default era necessário que os bancos comerciais renovassem US$ 10 bilhões em letras do Tesouro que venciam em 2001 e que também o mercado proveria de novos recursos para pagar aproximadamente amortizações de US$ 7 bilhões". Conforme o ex-ministro, a blindagem permitiu reverter a retirada de depósitos até o ínicio de março, quando começaram a circular evidências de que não se cumpririam as metas de gastos e déficits, e começaram a ficar em perigo os desembolsos. Os rumores de default se reiniciaram e, com eles, a saída dos depósitos. E neste contexto, "houve a renúncia de José Luis Machinea e a entrada de Ricardo Lópes Murphy". Ainda no seu artigo para o La Nacion, Cavallo escreve que "quando o novo ministro anunciou seu programa de ajuste de 2 bilhões de pesos para o resto do ano, se produziu uma reação popular e a renúncia de vários membros do gabinete, os quais acentuou as previsões negativas". Cavallo explica que "dentro deste contexto aceitou ser o novo ministro da Economia, com a convicção de que era possível produzir simultaneamente um ajuste imprescíndivel à reativação da economia". De acordo com o texto, "enquanto ocorriam todas as trocas políticas se produziu a maior saída mensal de depósitos de toda a história da Argentina: 5,5433 bilhões de pesos em março. Até então a maior retirada era de março de 1995, em meio ao efeito Tequila (a crise do México), que foi de 4,633 bilhões de pesos. Reverter as expectativas do default, e deter a saída dos depósitos eram as tarefas mais díficeis que eu deveria enfrentar. Tinha que evitar o default porque isto significaria a paralisação dos pagamentos ao setor público." Ainda no artigo, Cavallo salienta que "o default colocaria em marcha expectativas de desvalorização de todos os ativos do país, e ele se traduz em expectativas de desvalorização. Acentuam-se as tendências recessivas e há quedas na arrecadação, o que agravam a situação fiscal".