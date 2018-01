Caxias do Sul terá shopping só para mulheres Até setembro do próximo ano a cidade de Caxias do Sul, o segundo maior município do Rio Grande do Sul, deverá ter um shopping apenas para as mulheres. O empreendimento vai explorar o universo feminino, tentando aproveitar o potencial de consumo das mulheres. O projeto se baseou em pesquisas realizadas na cidade. Os resultados indicaram que as mulheres da região sentiam necessidade de um local mais aconchegante e agradável. "Todas adoram shoppings, mas alegaram se sentir muito expostas em ambientes amplos", disse o diretor da Mult´Shopping Planejamento e Consultoria, Olavo Della Pasqua, empresa responsável pela comercialização dos espaços. Como resultado, o projeto, batizado de Donna Shopping - em alusão à colonização italiana da cidade -, não será grandioso e fugirá um pouco da fórmula tradicional dos centros de compras. Serão 45 lojas, não exclusivamente de artigos femininos. "Não será o Clube da Luluzinha que o Bolinha não entra", disse Della Pasqua. Além do público feminino, a intenção dos empreendedores é atrair também os turistas e executivos que passam pela cidade. Eles estimam um retorno mais rápido do investimento do que o tradicional: cerca de 5 anos, contra uma média de 7 a 10 anos. As lojas de produtos masculinos e infantis também farão parte do shopping. "Afinal é a mulher quem faz a compra para a família inteira", disse Della Pasqua. Não haverá praça de alimentação, apenas alguns estabelecimentos espalhados por todo o espaço, com a preocupação de montarem áreas confortáveis, para pequenas reuniões de amigas. Também não haverá lojas âncoras, nem supermercados, cinemas ou área de diversão eletrônica para crianças. As decorações interna e externa e a ambientação terão o "toque feminino", com obras de arte nos corredores e a comunicação visual sempre abordando o universo da mulher. A Mult´Shopping prevê também a realização de desfiles, cursos e palestras sobre assuntos femininos. Entre os operadores, está previsto, por exemplo, comércio de congelados, massas, vinhos. O estacionamento, com 900 vagas, adotará o sistema rotativo. "A idéia é construir um local só delas, onde se sintam mais envolvidas", afirma Della Pasqua. O empreendimento está sob a responsabilidade da Cisne Participações, incorporadora de rede hoteleira, com sede em Nova Hamburgo, na Grande Porto Alegre. A empresa é a responsável pela construção do Parthenon Flat Swan Tower, que está sendo erguido ao lado do shopping, na região central de Caxias do Sul. A decisão de construir um centro comercial junto ao flat partiu da Cisne, a fim de completar a operação. O shopping temático pode ainda ser levado a outras cidades, caso seja bem-sucedido. O Donna Shopping terá 2,5 mil metros quadrados de área locável. Os espaços começaram a ser comercializados nesta semana.