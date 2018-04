CBEE cobra da Aneel punição para distribuidor inadimplente A Comercializadora Brasileira de Energia Elétrica (CBEE) solicitou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a definição de regras que permitam a punição das distribuidoras que não fizerem o repasse do seguro-apagão, pago pelo consumidor, para a empresa. O diretor da CBEE, Mário Miranda, confirmou hoje que a CBEE recebeu neste mês somente R$ 25 milhões dos R$ 100 milhões que deveriam ser repassados pelas distribuidoras para o pagamento da energia emergencial. Ele disse que 20 das 61 distribuidor não fizeram repasse, entre elas grandes grupos, como Eletropaulo, Cemig e Light. "Não pode ocorrer a falta de pagamento", disse Miranda. Segundo ele, a inadimplência ainda não afetou o andamento do processo de instalação das centrais geradoras de energia emergencial porque poucas usinas já cumpriram as exigências da CBEE. O diretor garantiu que a CBEE não pretende recorrer ao Tesouro para cobrir o rombo, embora essa alternativa seja possível. Miranda disse também que considera impossível a aceitação, pela Aneel, de um prazo de 30 dias para que as empresas possam realizar o repasse, conforme propuseram algumas distribuidoras. A aceitação de uma outra proposta da área de distribuição, que permitiria o repasse do encargo a cada dez dias, "dependerá de uma decisão da Aneel", disse. Técnicos do governo atribuíram a inadimplência a dificuldades operacionais para a contabilização dos recursos, que têm de separar os impostos e verificar a inadimplência e o atraso do pagamento dos próprios clientes. Fontes das distribuidoras admitem dificuldades operacionais, mas atribuem a demora no repasse também a problemas de caixa que as empresas estão enfrentando.