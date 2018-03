CCEE: leilões de energia movimentam R$ 20,2 bi no ano Os leilões de energia organizados pelo governo federal movimentaram R$ 20,2 bilhões em 2009. De acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), as licitações contrataram 848 megawatts (MW) médios de energia. A CCEE promoveu neste ano três leilões: o primeiro exclusivo para usinas eólicas e dois voltados para atender a demanda complementar das distribuidoras em 2010 (A-1) e em 2012 (A-3).