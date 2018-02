CCR compra 40% da Renovias por R$ 265 milhões A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) anunciou hoje a compra de 40% do capital da concessionária Renovias, que administra 5 estradas no interior de São Paulo, na região entre Campinas e o Sul de Minas, que engloba o circuito das águas (SP-215, SP-340, SP-342, SP344 e SP 350, numa extensão de 345,6 km). O negócio foi fechado por R$ 265 milhões, com a aquisição de fatia de 10% pertencente à Encalso Construções e outros 30% detidos pela Senpar Ltda. A Encalso continuará com os 60% restantes do capital da Renovias.