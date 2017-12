CD facilita pagamento de impostos Desde ontem os clientes do Banco do Brasil começaram a receber o Declarafácil, CD-ROM produzido pelo banco em parceria com a Receita Federal. Nele estão os programas geradores de declarações para o governo federal, como Imposto de Renda, carnê-leão, e também outros aplicativos úteis à atividade das empresas, como FGTS, INSS, Rais, IRPJ e ITR. Há também links para sites, como o da Receita Federal. Com o CD-ROM, o cliente poderá atualizar seus impostos e declarações de 1995 para cá. A liquidação das guias também poderá ser feita sem burocracia, via BB Personal Banking ou BB Office Banking. Além de contribuir na companha de revitalização da arrecadação de tributos e contribuições federais, o programa facilita aos contribuintes o cumprimento de suas obrigações.