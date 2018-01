CDB-DI acompanha taxa de juros A instabilidade no mercado financeiro tem chamado a atenção dos investidores para um novo produto. Trata-se do CDB - Certificado de Depósito Bancário - referenciado em CDI - Certificado de Depósito Interbancário. Esta aplicação é indicada para clientes que buscam segurança em momentos de instabilidade ou para investidores que têm o perfil mais conservador. O CDB-DI, como é chamado, segue a variação do CDI. Isso faz com que o investidor fique protegido das oscilações das taxas de juros, além de preservar o capital investido. Porém, o investidor deve estar atento quanto à solidez da instituição que emite o CDB. Em caso de quebra do banco, o seguro bancário cobre no máximo R$ 20 mil (veja mais informações sobre CDB e Fundo Garantidor de Crédito no link abaixo). Quanto maior o prazo, melhor O CDB-DI tem liquidez diária, ou seja, o resgate pode ser pedido em qualquer dia. Porém, resgates feitos antes de 30 dias têm o desconto de IOF - Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre o rendimento da aplicação. O IOF segue uma tabela regressiva de variação. Para períodos mais curtos, a incidência é maior. Para se ter uma idéia da perda que o investidor pode ter, veja os cálculos. O investimento tem o primeiro desconto com a cobrança da CPMF - Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, que é debitada na conta do cliente no momento da aplicação. A partir daí, se o cliente pede o resgate antes de 30 dias, o rendimento é tributado pelo IOF. Sobre a parcela restante do rendimento, incide ainda 20% referente ao Imposto de Renda. No final do cálculo, o cliente pode ter perdido todo o rendimento com a cobrança dos tributos. Produtos disponíveis no mercado Condições de prazo e porcentagem de indexação ao CDI variam de uma instituição para outra. No BankBoston, por exemplo, o que vai definir a parcela da valorização do CDI que será incorporada ao investimento é o volume da aplicação. Neste caso, o máximo é 98,5% do CDI. O prazo varia entre 30 dias e 2 anos. "A indicação é que o cliente escolha o CDB-DI, apenas se não precisar do dinheiro antes de 30 dias", afirma Reinaldo Lacerda, diretor de produtos do BankBoston. No Lloyd´s Bank, a menor aplicação é R$ 5 mil e a movimentação mínima é R$ 1 mil, ou seja, o investidor não pode pedir resgates menores que R$1.000,00. Dependendo do valor investido, a rentabilidade pode variar entre 93% e 88% do CDI. De acordo com Eduardo Palma, diretor de investimentos do Lloyds Bank, o prazo do investimento é definido entre o banco e o cliente. O Citibank tem uma estratégia diferente para a definição da rentabilidade do investimento. O que conta é o relacionamento entre o banco e o cliente. "Aquele que concentra suas aplicações no Citibank recebe uma porcentagem maior. Em alguns casos, chega a 100%", afirma Renato Cantiello, gerente de tesouraria do Citibank. O valor mínimo de indexação ao CDI é 95%. Comparando com o Fundo DI Uma das diferenças entre o CDB-DI e um fundo DI é a forma de cobrança do Imposto de Renda. O fundo é tributado mensalmente, mesmo que o investidor não faça resgates. O CDB-DI é tributado apenas no final do prazo ou quando o cliente solicita o resgate. A tributação é de 20% sobre o rendimento nos dois casos. Quanto à CPMF, o CDB-DI é descontado no momento da aplicação. A cada renovação do investimento a parcela de 0,38% incide novamente. No caso do fundo, como não há renovação, a cobrança da CPMF ocorre apenas na aplicação. A rentabilidade também pode variar. No CDB-DI, o investidor sabe, no momento em que faz a operação, qual é a porcentagem do CDI que será repassada ao rendimento da aplicação. No caso do fundo, ela pode variar durante o mês, de acordo com a estratégia do administrador. Isso porque o fundo DI precisa ter, pelo menos, 95% da sua carteira referenciada em CDI. O restante é administrado de acordo com a estratégia do gestor e terá reflexos - positivos ou negativos - no rendimento do fundo (veja mais informações no link abaixo). O investidor que optar por um fundo DI deve analisar também a taxa de administração que será cobrada pelo gestor. Em alguns casos, ela pode ser de até 5% ao ano sobre o valor total da aplicação. De acordo com Palma, taxas muito elevadas podem reduzir a rentabilidade do fundo.