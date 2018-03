CDB do Unibanco oferece sorteio de casa e carros até julho O Super Poupe do Unibanco, lançado em março do ano passado, oferece agora aos investidores a possibilidade de participar do sorteio de uma casa e quatro carros. Voltado para investidores mais conservadores, o produto é um CDB (Certificado de Depósito Bancário), cuja rentabilidade é a variação da Taxa Referencial (TR) mais juros de 9,5% ao ano. De acordo com o diretor de captação do Unibanco, Marcos Buckton, o valor mínimo para aplicação neste CDB é R$ 100. ?Porém, para participar do sorteio, o investidor precisa fazer um depósito de, no mínimo, R$ 1 mil. Os números serão apurados no final de julho e o sorteio está marcado para o dia 14 de agosto?, explica. Buckton explica que o produto concorre com a caderneta de poupança, já que possui a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o que freqüentemente atrai investidores mais conservadores para a poupança. ?Na rentabilidade, o CDB Super Poupe tende a ser mais vantajoso, pois o juro oferecido é maior, de 9,5% ao ano, além da variação da Taxa Referencial?, afirma. Na caderneta de poupança, que também oferece a variação da TR, o juro anual é de 6,5% ao ano. Diferenças Outra diferença é que, no caso do CDB, a rentabilidade é diária a partir do 30º dia de aplicação. Ou seja, não existe uma data de aniversário como na caderneta de poupança e o investidor pode sacar os rendimentos proporcionais ao período de aplicação. A única restrição é no período anterior ao 30º dia, quando o investidor tem acesso aos recursos, mas sem nenhuma rentabilidade. A tributação do CDB e da poupança também é diferente. Na poupança, os ganhos são isentos da TR. No CDB, o investidor paga 20% sobre a rentabilidade quando há resgate dos recursos. Apesar do desconto de IR, o ganho do CDB ainda apresenta vantagem sobre a rentabilidade da poupança. No acumulado do ano, até o final de maio, o Super Poupe registra rentabilidade líquida de 3,61%. Já a caderneta de poupança teve ganho de 3,14%. Veja no link abaixo mais informações sobre o CDB.