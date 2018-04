CDB fica com 100% do Assai A Companhia Brasileira de Distribuição (CDB) anunciou a compra de 40% das ações restantes da rede Assai, o braço de "atacarejo" do Grupo Pão de Açúcar. Por meio de fato relevante, enviado sexta-feira à Comissão de valores Mobiliários (CVM), a CDB informou que vai desembolsar R$ 175 milhões, em três parcelas, para adquirir as ações de Rodolfo Junji Nagai e Luiz Fumikazu Kogachi, os proprietários da parte restante. Com a operação, a CDB fica com 100% da rede Assai, antes do prazo previsto. Em novembro de 2007, quando comprou 60% da rede por R$ 208 milhões, o contrato previa que o Grupo poderia adquirir o restante em quatro anos. Mas a aquisição de 100% ocorreu antes de terminar o prazo máximo previsto no contrato. No fato relevante, o Grupo Pão de Açúcar ressalta que a conclusão da operação depende da aprovação do Conselho de Administração da CDB.