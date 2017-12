CDC também regulará produtos bancários O diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, Sergio Darcy, informou há pouco que o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou hoje a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor de Produtos Bancários. Veja a seguir alguns dos principais pontos do Código: - o código proíbe que as agências bancárias posterguem, para o dia seguinte, saques que forem solicitados ainda no horário de expediente. A exceção, segundo Darcy, é para o caso de saques acima de R$ 5 mil. Nestes casos, a solicitação do saque deve ser feita com antecedência mínima de 4 horas. Darcy ressaltou que 98% dos saques bancários têm valor abaixo de R$ 5 mil; - o código determina que as agências bancárias dispensem atendimento prioritário e facilidade de acesso para pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida. O diretor do BC informou que os bancos terão, neste caso, um prazo de 720 dias para adaptarem suas agências a esta exigência (com a colocação de rampas, máquinas especiais, entre outras providências), depois da regulamentação das leis 10.098 e 10.048 que estão sendo discutidas no âmbito do Ministério da Justiça. Estas leis, segundo Darcy, tratam da questão dos direitos de deficientes físicos de forma mais abrangente; - o código aprovado hoje proíbe a transferência automática de recursos de contas de depósitos à vista e de contas de depósitos de poupança para qualquer modalidade de investimento sem a prévia e expressa autorização do correntista; - o código aprovado pelo CMN também determina que as agências bancárias garantam o atendimento ao público pelos meios convencionais. Isso deve ocorrer mesmo nas situações em que os bancos disponibilizem formas alternativas ou eletrônicas de atendimento; - o código obriga os bancos a darem tratamento não diferenciado entre clientes e não clientes na execução de serviços decorrentes de convênios celebrados. Os bancos só não são obrigados a receber cheques de outros bancos para pagamentos, mas ficam impedidos, por exemplo, de criarem filas diferenciadas de atendimento para clientes e não clientes.