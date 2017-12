CDES debate política industrial nesta quarta-feira O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) reúne-se nesta quarta-feira para discutir política industrial e fazer um balanço dos resultados da política econômica do primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O documento "Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior" será exposto pelo ministro interino do Desenvolvimento, Márcio Fortes de Almeida. Em seguida, os ministros da Fazenda, Antônio Palocci, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, farão exposições sobre a economia neste ano e as perspectivas para 2004. O documento sobre política industrial já foi enviado aos conselheiros, que deverão apresentar sugestões e avaliações na reunião. À tarde, haverá a conferência internacional "Caminhando para um novo contrato social", onde serão discutidas experiências de conselhos em outros países. O debate prossegue na quinta-feira, com um painel sobre "Desafios do Desenvolvimento", do qual participarão o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, e o senador Aloizio Mercadante (PT-SP).