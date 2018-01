CDHU adotará venda por carta de crédito A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) adotará o sistema de venda de imóveis por Carta de Crédito em 60 ou 90 dias. A medida foi exigida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a liberação de US$ 34 milhões para o Programa de Atuação em Cortiços (PAC). A fórmula, contudo, deve ser estendida brevemente a outros programas da estatal. A verba total será de US$ 68 milhões, pois contará com aporte do governo estadual. O dinheiro será aplicado na construção ou reforma de cinco mil unidades, sobretudo no centro da capital paulista. A Carta de Crédito foi a saída para convencer o BID a financiar o projeto, já que o PAC envolve complicadores, como o desalojamento das famílias encortiçadas, a reforma dos imóveis e sua posterior venda (não necessariamente para as mesmas famílias). A CDHU estima que haja 11 bolsões de cortiços na cidade, em áreas como Pari, Liberdade, Mooca e Barra Funda. A companhia indicará os bairros em que pretende contratar unidades e a iniciativa privada se encarregará de adquirir os terrenos ou prédios antigos, construir ou reformar as unidades, e vendê-las aos futuros ocupantes. As cartas para o PAC terão valor aproximado de R$ 25 mil. A estatal já atuou com cartas de crédito no passado, mas sem êxito. O presidente da companhia, Luiz Antonio Carvalho Pacheco, explicou que a modalidade não atraiu o interesse dos empresários. Conforme Pacheco, se tudo transcorrer normalmente, as moradias serão entregues no primeiro trimestre de 2003. Cada unidade terá cerca de 40 m² e dois dormitórios. A CDHU ainda não definiu como selecionará os merecedores da carta de crédito. "Não fechamos todos os detalhes operacionais", disse Pacheco.