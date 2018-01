CDHU renegocia dívidas de inadimplentes A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) lança na próxima segunda-feira, dia 22, às 10h, uma campanha para renegociar a dívida de 100 mil mutuários inadimplentes da capital, interior, Baixada Santista e região metropolitana. A campanha durará três meses e pretende atingir todos que devem três ou mais parcelas do financiamento, que representam cerca de 40% das 245 mil pessoas que têm imóveis comprados pelo sistema no Estado de São Paulo. O evento será na estação Sé do Metrô, onde a companhia inaugurará um posto para atender os inadimplentes da capital. Na oportunidade, o secretário da Habitação, Francisco Prado, e o presidente da CDHU, Luiz Antonio Pacheco, darão coletiva à imprensa sobre os detalhes da campanha.