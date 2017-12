CDI foi o melhor investimento em junho A elevação de 16,75% e 18,25% ao ano da Selic - a taxa básica referencial de juros da economia - divulgado na última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), no dia 23, fizeram com que os investimentos da família de renda fixa se tornassem as melhores opções neste mês. O líder no ranking de investimento foi o CDI - Certificado de Depósito Interbancário - com alta projetada de 1,27% segundo a Cetip (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos). Os Fundos de Renda Fixa vieram logo em seguida, com rendimento projetado de 1,22% segundo o Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Captais). O CDB - Certificado de Depósito Bancário, teve um rendimento bruto de 1,19%, segundo a pesquisa da Agência Estado. A Poupança, principal aplicação do pequeno investidor, apresentou um rendimento líquido de 0,65%. E o Ouro BM&F apresentou uma desvalorização de 0,47%, resultado em parte devido à forte valorização dos meses anteriores. Dólar cai depois da elevação do juros Depois de quase dois meses de alta interrupta, o dólar volta a cair, devido às sucessivas intervenções que o Banco Central realizou neste final de mês, através da elevação da Selic, vendas de dólares no mercado e leilões de títulos cambias. Com isto, as aplicações atreladas ao dólar oficial, cuja queda acumulada foi de 2,33%, tiveram um rendimento negativo neste mês. Os fundos cambiais tiveram uma queda projetada de 0,40% segundo o Ibmec, e o dólar paralelo em São Paulo apresentou uma desvalorização de 1,18% de acordo com a pesquisa da Agência Estado. Renda Variável apresentou rendimento negativo Os investidores que aplicaram no mercado de renda variável, não conseguiram, mais uma vez, um bom desempenho neste mês. O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) apresentou uma queda acumulada de 0,61%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das 30 ações mais negociadas de Nova York - acumulou uma baixa de 3,75%. E o índice Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - apresentou uma alta de 2,37%. Veja nos links abaixo a tabela completa do ranking das Principais Aplicações Financeiras e as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras.