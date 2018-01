CE aprova união de atividades entre Siemens e Nokia A Comissão Européia (CE) deu nesta segunda-feira sinal verde ao projeto de compra e controle exclusivo pela Nokia da empresa conjunta Nokia Siemens Networks (NSN), uma nova sociedade que funde as atividades de infra-estrutura e serviços de redes de comunicação da empresa finlandesa com a alemã Siemens. Graças à união se formará o terceiro fornecedor mundial de infra-estrutura para telecomunicações, depois do grupo formado pela Alcatel e Lucent e da Ericsson e Marconi. Apesar do fato de que a nova entidade terá uma considerável parcela de mercado no setor das telecomunicações móveis, o Executivo comunitário considerou que continuará havendo concorrentes suficientes, por isso os consumidores terão muitas alternativas. Além disso, chegou à conclusão de que a união Siemens-Nokia não impedirá a concorrência de outras atividades a que se dedicam as duas empresas, como infra-estrutura para telefonia fixa e outros serviços relacionados de telefonia celular e fixa. A Nokia é uma empresa de telecomunicações móveis, enquanto a atividade econômica da Siemens está centrada na informação, comunicações, automatização e controle, energia, transporte, sistemas médicos, iluminação, financiamento e setor imobiliário, segundo lembra a CE. A NSN é por sua vez uma sociedade dedicada ao negócio do equipamento de redes de telecomunicações fixas e móveis e serviços associados. Após anunciar em junho passado a operação, as empresas disseram que prevêem cortar até 2010 cerca de 9 mil postos de trabalho, entre 10 e 15% da equipe inicial de 60 mil empregados. A Nokia Siemens Networks deve começar a operar em 1º de janeiro do próximo ano, uma vez que tenha recebido a autorização de todos os órgãos reguladores.