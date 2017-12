CE autoriza Warner Bros e CBS para criação da ´The CW´ A Comissão Européia (CE) anunciou, nesta quinta-feira, a aprovação para que a americana Warner Bros, do grupo Time Warner, e a CBS Corporation criem e controlem conjuntamente a empresa "The CW", após avaliar que a operação se ajusta às normas de concorrência européias. A operação, notificada à CE em 24 de fevereiro, será realizada por meio da contribuição de ativos das empresas fundadoras. Ela foi analisada com um procedimento simplificado, usado quando, a princípio, se acha que não haverá sérios prejuízos aos outros atores do setor econômico que competirão na União Européia (UE). Time Warner, matriz da Warner Bros, é uma companhia dedicada a prestar serviços em linha no mundo todo, filmes de entretenimento, exploração de sistemas de cabos e redes de televisão e edição de publicações. A CBS é uma sociedade cuja atividade econômica se centra nos meios de comunicação de massas, que produz e fornece conteúdos de televisão, rádio e publicações impressas nos Estados Unidos. A empresa de nova criação "The CW" é proprietária de uma rede de difusão de televisão gratuita nos Estados Unidos.