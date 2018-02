CE impõe 5ª maior multa empresas por formação de cartel A Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia) impôs nesta quarta-feira uma multa de 314,7 milhões de euros a 30 empresas por criarem um cartel de conexões de cobre, que gerou preços mais altos para os consumidores em vários países europeus. As empresas pertencem a 11 grupos industriais da Itália, Reino Unido, Alemanha, França e Holanda, que fizeram um acordo entre 1988 e 2004 para fixar preços e trocar informações confidenciais, segundo a CE. A multa é a quinta maior imposta pelo Executivo europeu a um cartel. O grupo americano Mueller, também envolvido no cartel, foi isento de pagar multa por ter sido o primeiro a dar informações sobre as atividades, que contrariam o tratado da UE que proíbe práticas comerciais restritivas. "Não toleraremos cartéis e adotaremos medidas para erradicá-los. Não só puniremos às empresas com severidade, mas aumentaremos as multas quando estas continuarem (com as atividades ilegais) após inspeção da Comissão e por fornecerem informação falsa ou enganosa", alertou nesta quarta em nota a comissária para a Concorrência européia, Neelie Kroes.