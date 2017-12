C&A prevê abertura de 15 novas lojas em 2004 A rede de lojas de roupas e acessórios C&A deve superar a marca de 100 lojas no País este ano. O plano de expansão prevê a abertura de 15 novas unidades, uma delas em Florianópolis, capital em que ainda não atua. Cuiabá e Teresina também estão sendo estudadas. Em 2003, foram inauguradas 12 lojas. O investimento de 2004 deve totalizar R$ 75 milhões, baseado num cálculo de R$ 5 milhões para cada loja-padrão, ou seja, unidades com 2 mil m² de área de venda. Das 15 novas lojas previstas, seis já estão contratadas, das quais quatro estão com obras em andamento e devem ser concluídas entre março e abril. "Em 2003, a distribuição das lojas foi uniforme geograficamente e em 2004 vamos continuar assim. Há mercados que a gente olha com mais atenção, claro. Não são só capitais, cidades de médio porte também", disse o diretor de Engenharia e Expansão da C&A, Flavio Cozer. As lojas em construção estão localizadas no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti (Baixada Fluminense); São Gonçalo Shopping Rio, em São Gonçalo (Grande Rio); Buriti Shopping, em Goiânia; e no Shopping Boa Vista, na zona Sul de São Paulo. As outras duas unidades contratadas serão instaladas no comércio de rua de Salvador e no Shopping Center Penha, na zona Leste de São Paulo. Florianópolis Entre as capitais na mira da C&A, está certo que Florianópolis ganhará sua loja, que será também a primeira no Estado de Santa Catarina. Ao lado da Riachuelo e mais quatro companhias, a C&A será loja-âncora do Florianópolis Shopping Center. É o segundo shopping de grande porte na Ilha de Santa Catarina, com abertura ao público prevista para novembro de 2004. Segundo Cozer, o projeto da loja, que deve ser do tamanho padrão, ainda não está pronto. A C&A possui apenas a análise prévia de localização da loja dentro do empreendimento. Origens A C&A conta hoje com 92 lojas no Brasil, das quais 25 apenas no Estado de São Paulo. A rede de varejo de moda tem origem holandesa, fundada em 1841, e é uma das maiores do mundo. No Brasil, a primeira loja foi inaugurada em 1976, no Shopping Ibirapuera, na zona Sul de São Paulo. A soma de diversos fatores - entre abertura de lojas, programas de fidelização de clientes, força da marca e melhora do cenário econômico ajudou a C&A a recuperar, desde setembro passado, parte da retração verificada no consumo durante os primeiros oito meses de 2003. Apesar de um declínio de 2% a 3% no faturamento, Cozer considera satisfatório o desempenho no ano passado, visto que foi marcado por uma forte queda no poder de compra. Para 2004, a previsão é elevar o faturamento em 5%. O diretor não revela valores.