Ceagesp: preços já estão caindo Os produtores que vendem mercadorias na Ceagesp comentam que ontem alguns produtos começaram o dia em alta de até 300% - caso da caixa de brócolis, que passou de R$ 10,00 para R$ 40,00 -, mas a baixa procura fez com que os preços caíssem no final do dia. As notícias de quebra na produção e aumentos de preços afastaram os consumidores e reduziram ainda mais as vendas da terça-feira, considerado o pior dia para fazer negócios na Ceagesp. No setor Mercado Livre de Produtores (MLP), onde havia mais vendedores que compradores, o único produto que não sofreu alterações de preço foi o milho verde (R$ 8,00 o saco). Além das hortaliças, ontem foi verificado perdas em culturas de rosas, bananas e maçãs. O chefe de Economia e Desenvolvimento da Ceagesp, Flávio Godas, estima as perdas nas hortaliças em 70% e os aumentos de preços para os varejistas em 60% a 80%, porcentagem que deverá ser repassada ao consumidor.