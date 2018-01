Ceará não cumpriu contrapartidas para usina, diz Petrobras A Petrobras informou nesta terça-feira, por meio da sua assessoria de imprensa em Brasília, que o governo do Ceará não cumpriu todas as contrapartidas e garantias do acordo feito para a instalação da Usina Siderúrgica no Estado. Por isso, segundo a estatal, o governo cearense foi notificado pela Petrobras em janeiro da extinção do Contrato de Contrapartidas. O acordo foi assinado em 2005 pela Petrobras, o governo do Ceará e as empresas que estão investindo no projeto. O contrato de contrapartidas estabelecia as condições a serem cumpridas pelo governo do Estado para garantir o recebimento das contrapartidas por parte da Petrobras. A Petrobras informou que, mesmo que tivessem sido cumpridas as condições do contrato de contrapartidas, elas não seriam suficientes em virtude do "radical agravamento" no cenário de mercado e do preço de energia e, por conseqüência, do gás natural. De acordo com a companhia, esse agravamento fez com que as bases das condições comerciais consideradas em 2003 para o suprimento de gás natural à usina necessitam agora ser revistas. A Petrobras informou ainda que vem desenvolvendo esforços junto ao governo do Ceará e aos investidores do projeto da usina siderúrgica para buscar alternativas que garantam a viabilidade econômico-financeira para todos os agentes envolvidos.