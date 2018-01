CEB dá nova chance para consumidores Depois de anunciar que iria começar a cortar na quinta-feira a luz de 100 consumidores, a Companhia Energética de Brasília (CEB) decidiu abrir exceções e não vai interromper o fornecimento de energia elétrica daqueles que ultrapassaram a meta de consumo em poucos quilowatts/hora (kWh). A empresa mudou os planos a pedido do Procon, órgão de defesa do consumidor, do Distrito Federal. "O acordo vai beneficiar as pessoas que realmente fizeram um esforço para gastar menos mas não conseguiram cumprir a meta à risca", disse a presidente do órgão Maria Daguimar Freitas. O acordo firmado na quinta-feira estipulou um limite de quilowatts/hora que o cliente poderá ultrapassar sem medo de ficar no escuro por três dias. "O valor existe, mas não pode ser divulgado", disse a presidente do Procon, com receio de que as pessoas gastem mais energia. Por esse motivo, várias pessoas que receberam a carta da CEB ainda não tiveram corte no fornecimento de energia. De acordo com Maria, a única solução encontrada para ajudar os pequenos consumidores foi procurar a distribuidora de energia e fazer um acordo. "Na medida em que o STF julgou as medidas de racionamento constitucionais não adianta nada entrar na Justiça porque mais tarde a liminar vai acabar caindo", admitiu. Desde quinta-feira o Procon já recebeu mais de 30 reclamações de pessoas que receberam a carta da CEB comunicando que o corte de energia será efetuado em 48 horas. A companhia energética informou ontem que teve problemas para cortar a luz de aproximadamente 35 consumidores. De acordo com a companhia, a maioria desses clientes não permitiu que os técnicos interrompessem o fornecimento de energia. "Vamos cortar a energia diretamente no poste a partir de segunda-feira e se o cliente reagir a CEB vai voltar com a Polícia Militar", afirmou o superintendente comercial da distribuidora, Carlos Leal, referindo-se àqueles que estão fora do acordo com o Procon. Leal ressaltou também que o consumidor que tiver o fornecimento interrompido e tentar ligar novamente a luz no medidor vai pagar multa. O valor mais baixo, segundo ele, é de R$ 25,00 e será cobrado na próxima conta da CEB. A expectativa da empresa é que até o final deste mês cerca de 25 mil consumidores tenham ultrapassado a meta de energia pela segunda vez.