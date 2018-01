Cédula de 500 pesos começa a circular na Argentina

O Banco Central da Argentina colocou em circulação a cédula de 500 pesos argentinos. A nota, que começou a ser distribuída na quinta-feira, 30, passa a ser a de maior valor em circulação.

Segundo os últimos dados oficiais do país, a inflação na Argentina avançou 4,2% somente entre os meses de abril e maio. Os dados foram os primeiros a serem divulgados no governo de Mauricio Macri, que tomou medidas duras de aperto fiscal desde que assumiu a presidência, em dezembro do ano passado. Até junho, a alta de preços no país era estimada por consultorias especializadas e, ao ano, estava na casa dos 40%.

A cédula terá a imagem de um jaguar e é a primeira de uma série que representa a fauna do país. Feita com fibra de algodão, a nota foi apresentada em uma cerimônia realizada na última quarta-feira, 29, no Museu do Banco Central da Argentina.

Em nota, a autoridade monetária argentina afirmou que a cédula facilitará o abastecimento de caixas eletrônicos e reduzirá os custos e o tempo de distribuição das notas. /COM AGÊNCIA BRASIL