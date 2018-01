Cédula de R$ 2 começa a circular hoje Começa a circular em todo o País, nesta sexta-feira, a nova cédula de R$ 2. O Banco Central (BC) vai distribuir aos bancos 50 milhões de novas notas. A expectativa é a de que elas ajudem a reduzir o desgaste da nota de R$ 1. Como a nova cédula terá durabilidade maior - de 18 meses contra 12 da nota de R$ 1 -, o gasto com substituição de notas diminuirá. A nova cédula tem o desenho de uma tartaruga-marinha e ganhou atenção especial no que se refere à segurança. O papel foi reforçado para dificultar a falsificação e o BC introduziu uma marca d´água diferenciada. No lugar da bandeira e da efígie da República que constam das outras notas, foram incluídas as figuras do animal juntamente com o número representativo da nota. O BC vai gastar R$ 174 milhões na compra, armazenamento e transporte das notas novas. Em maio do ano que vem, será a vez de o BC lançar a cédula de R$ 20, que terá uma tarja metálica com desenhos e números para impedir a falsificação.