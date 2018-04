CEF agiliza pagamento de seguro-desemprego Na próxima semana, a Caixa Econômica Federal (CEF) começa a pagar o seguro-desemprego. O pagamento ? que antes era feito na primeira segunda-feira após a liberação do benefício ? será mais rápido, pois o trabalhador não precisará esperar quase uma semana para receber. De acordo com a CEF, essa mudança deverá agilizar o pagamento que será distribuído entre todos os dias da semana e não apenas na segunda-feira. A CEF já pagou mais de 4,7 milhões de parcelas do seguro-desemprego. No ano passado, esse número chegou a 18,6 milhões. O seguro-desemprego é um benefício que permite uma assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado, em razão de sua demissão. O valor varia de acordo com a faixa salarial costuma ser parcelado de três a cinco vezes, conforme a situação do beneficiário. O valor das parcelas, por sua vez, é baseado na media dos salários dos últimos três meses anteriores à dispensa, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Quem tem direito ao benefício Tem direito de receber o seguro-desemprego, os trabalhadores que: - tiverem sido demitidos sem justa causa; - estiverem desempregados quando forem requerer o seguro-desemprego; - tiverem recebido salários consecutivos no período de seis meses anteriores à data da demissão; - tiverem sido empregados de pessoa jurídica pelo menos seis meses nos últimos 36 meses; - não possuírem renda própria para o seu sustento e de sua família; - não estiverem recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente; - também tem direito o pescador profissional que exerça atividade de forma artesanal, sem contratação de terceiros, durante o período de procriação das espécies. Quando requerer - do 7º ao 120º dia após a data da demissão do emprego para fazer o requerimento. Como requerer O trabalhador precisa comparecer às agências da CEF ou aos Postos de Atendimento das Delegacias Regionais do Trabalho - DRT, ou ainda aos postos do SINE - Sistema Nacional de Emprego, com os seguintes documentos: - Comunicação de Dispensa - CD (via marrom) e Requerimento do Seguro-Desemprego - SD (via verde) ? que podem ser adquiridas em papelarias e devem preenchidas pelo empregador; - Carteira de Trabalho; - Carteira de Identidade (ou Certidões de Nascimento ou Casamento ou protocolo de requerimento da Carteira de Identidade); - comprovante de inscrição no PIS-PASEP; - comprovante dos dois últimos salários recebidos e o último salário constante no TRCT - Termo de Rescisão de Contrato do Trabalho; - comprovante de saque do FGTS. Como receber o benefício Após 30 dias da entrada do requerimento, o trabalhador deve dirigir-se a qualquer agência da CEF para receber o benefício, com os seguintes documentos: - Carteira de Trabalho; - comprovante de inscrição no PIS-PASEP; - comprovante de saque do FGTS; - Carteira de Identidade; - Comunicação de Dispensa - CD ( via marrom).