CEF amplia limites para financiamento habitacional com FGTS A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou hoje novos limites para a renda familiar bruta em algumas linhas de financiamento habitacional que utilizam recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os limites 10% superiores são válidos para as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro e Distrito Federal a partir de 1º de março. Conforme a instituição, a alteração nas regras foi publicada ontem, pelo Ministério das Cidades, no Diário Oficial da União, e as instruções normativas referentes ao assunto também regulamentam medidas do Conselho Curador do FGTS que já tinham alterado os limites de avaliação do imóvel e do financiamento na Carta de Crédito, de R$ 72 mil para R$ 80 mil e de R$ 80 mil para R$ 100 mil, nas mesmas localidades. Novas regras A partir das novas regras, a renda família bruta máxima para concessão do financiamento passou de R$ 3 mil para R$ 3,3 mil nas operações de compra de unidades habitacionais usadas; de R$ 2,4 mil para R$ 2,65 mil para conclusão, ampliação ou reforma de unidade habitacional; de R$ 1,5 mil para R$ 1,65 mil para aquisição de materiais de construção; e de R$ 1,5 mil para R$ 1,65 mil para aquisição de lotes urbanizados. Conforme a Caixa, a ampliação do valor de avaliação e do financiamento até R$ 80 mil (ou R$ 100 mil no caso de operações especiais) foi implementada pela instituição em outubro de 2005. As modalidades de crédito imobiliário que utilizam recursos do FGTS contam neste ano com R$ 8,5 bilhões. Em 2005, de acordo com a CEF, foram realizadas 312 mil operações, no total de R$ 5,5 bilhões e 1,3 milhão de pessoas atendidas.