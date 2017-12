CEF ampliará recursos para habitação e saneamento em 2005 A Caixa Econômica Federal deverá aumentar em 40% os recursos para habitação e saneamento em 2005, em relação a este ano, segundo disse hoje o presidente da instituição, Jorge Mattoso. Segundo ele, a expectativa é que a definição final do volume de recursos ocorra ainda nesta semana, em reunião do conselho curador do FGTS. Os recursos para habitação deverão somar R$ 10 bilhões e os voltados para saneamento serão de R$ 4 bilhões. Em 2004, o total de recursos atingiu cerca de R$ 10 bilhões, sendo R$ 8 bilhões para habitação e R$ 2 bilhões para saneamento. Para Mattoso, os recursos da Caixa, somados aos R$ 12 bilhões vinculados à poupança que estarão disponíveis para habitação nos bancos privados, farão de 2005 "o ano de ouro da construção civil". Segundo ele, em 2004 a Caixa vai emprestar entre 70% e 75% dos R$ 8 bilhões disponíveis para habitação. Mattoso explicou que os recursos não foram totalmente absorvidos pelo mercado porque não houve recuperação da renda em ritmo suficiente para estimular a busca por financiamento. "Tradicionalmente havia menos recursos do que queria o mercado, então para nós não é problema sobrar", disse. Para ele, a renda vai apresentar uma recuperação mais rigorosa em 2005 e os recursos da Caixa para habitação deverão ser integralmente absorvidos pelo mercado. Ele participou do seminário "2005: a consolidação do desenvolvimento econômico", encerrado na tarde de hoje no Rio.