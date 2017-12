CEF anuncia redução de juros no crédito A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou que, a partir de 2 de janeiro, reduzirá as taxas de juros em sete linhas de crédito para pessoas físicas. No caso do cheque especial, as taxas de juros cairão de 8% ao mês para 7,7% ao mês, o que significa uma redução de 1,3 ponto porcentual. A maior queda será na taxa de juros das linhas dos empréstimos sob consignação referentes ao convênio Caixa do Trabalhador, que será reduzida de 3% ao mês para 2,8% ao mês. Os juros do cheque especial com conta-salário baixarão de 6,5% ao mês para 6,25% ao mês. No caso dos empréstimos para aposentados do INSS, a taxa mensal cairá de 3,6% para 3,5%. A taxa de juros mensal prefixada para as linhas de empréstimos destinados à compra de bens de consumo duráveis será reduzida de 4,5% para 4,3%. Já a taxa pós-fixada para essas mesmas linhas de empréstimos, que hoje está em 3,9% ao mês, será reduzida para 3,7% ao mês.