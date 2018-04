CEF assina contratos de subsídio habitacional Quase um ano após ser criado pela Medida Provisória 2.212, de 31 de agosto de 2001, o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) começou a sair do papel. A Caixa Econômica Federal (CEF) assinou hoje os dois primeiros contratos pelo PSH. Serão beneficiadas as cidades de Arapongas e Londrina, no norte do Paraná. Em Arapongas, serão financiadas 100 unidades habitacionais, num total de R$ 700 mil. O sistema de construção escolhido será o de mutirão, em que os próprios moradores erguerão suas casas. Já em Londrina, serão aplicados R$ 3 milhões em 450 moradias. As famílias foram selecionadas pelo poder público municipal. O PSH beneficia famílias com renda mensal de até R$ 1 mil, mas a CEF optou por priorizar aquelas cuja renda bruta mensal vai até R$ 580, faixa que concentra 80% do déficit habitacional do País. O programa é sustentado por recursos do Orçamento Geral da União (OGU). Neste ano, o Executivo reservou R$ 350 milhões. Segundo a CEF, até outubro devem ser financiadas mais 8.264 moradias em várias cidades, com investimentos totais de R$ 45,6 milhões, dos quais R$ 30,9 milhões serão usados para subsídio das operações. A outra parte dos recursos assegurará o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, de acordo com a CEF. O PSH é usado na complementação da renda dos compradores de imóveis populares, fazendo com que pessoas antes reprovadas pelos critérios normais de risco possam ter acesso ao crédito imobiliário.