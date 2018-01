CEF atinge a marca de 25 milhões de contas de poupança A Caixa Econômica Federal registrou nesta quarta-feira a marca histórica de 25 milhões de contas ativas de Poupança, um crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em junho, a captação líquida (diferença entre depósitos e saques) foi de R$ 263 milhões. A CEF lidera o mercado de poupança no País, com 32% de particpação no mercado. No primeiro semestre, foram abertas 1,6 milhão de contas, quase 80% das quais com saldo até R$ 1.000.