CEF: caixas em lojas de material de construção A Caixa Econômica Federal (CEF) inaugura, nesta segunda-feira (dia 09), terminais "Caixa Aqui" em duas lojas de material de construção localizadas nos bairros do Ipiranga e Brooklin da cidade de São Paulo. Nestes terminais será possível aos clientes do banco realizar pagamentos de contas, movimentação de conta corrente e conta poupança, receber o benefício da aposentadoria ou pensão do INSS e, para quem tem o Cartão do Cidadão, receber o benefício do PIS. Segundo a CEF, um acordo com a Associação Nacional dos Revendedores de Material de Construção (Anamaco) permitirá que, após um mês de testes nestas lojas, todas as outras revendedoras de material de construção possam ter um terminal do banco. Após esse período, também as pessoas que não possuem conta no banco poderão utilizar o serviço. Por uma pesquisa feita junto à Anamaco, estima-se que cerca de12 mil lojas em todo o Brasil tenham um terminal da Caixa até o final do ano. Veja abaixo os endereço em que estarão funcionando dos primeiros terminais: Construdecor Dicicco - R. dos Patriotas, 1211- Ipiranga Nicom Comércio de Matériais para Construções - R. ática, 42 - Brooklin