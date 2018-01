CEF: começa venda do Super XCap Começou a ser comercializado hoje o Super XCap, título de capitalização vendido exclusivamente em casas lotéricas pela Caixa Econômica Federal (CEF) e Federal Cap. O Super XCap custa R$ 10 por mês e é o título mais barato entre os de prestação mensal. O investidor receberá um cartão magnético e através dele fará os pagamentos mensais e atualizará o cadastro na Caixa, além de efetuar os resgates. O primeiro resgate só pode ser feito um ano após o pagamento da primeira parcela. A expectativa é de que no primeiro mês sejam vendidos entre 1 e 1,5 milhão de títulos na rede lotérica. Até agora, mais de 8 mil lotéricas em todo o País aderiram ao título. Além de capitalização, o investidor participará - 30 dias após a compra do título - de 24 sorteios semanais. Nas três primeiras sextas-feiras de cada mês, serão sorteados 23 prêmios de R$ 20 mil e haverá um sorteio especial na última sexta-feira do mês, com prêmio principal de R$ 500 mil e 23 prêmios adicionais de R$ 5 mil. O primeiro sorteio será realizado no dia 2 de junho, segundo a assessoria de imprensa da CEF.