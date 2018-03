CEF compra carteira de empréstimos a aposentados do BMG A Caixa Econômica Federal informou nesta segunda-feira que comprou do banco BMG "parte da carteira de aposentados e pensionistas" que tomaram empréstimos por meio de desconto em folha de pagamento do INSS. Segundo a assessoria de imprensa da Caixa, a aquisição é "mais um passo" para a instituição "continuar na liderança das operações consignadas do País." Com a aquisição, a Caixa se tornou credora dos empréstimos, os quais, em termos práticos, não sofrem alterações. A novidade é que os clientes do BMG passam a contar com a rede de atendimento da Caixa para receber o crédito. Segundo a assessoria de imprensa da Caixa, as duas instituições possuem agora, juntas, mais de R$ 2 bilhões em empréstimos a aposentados. Os termos iniciais da operação prevêem aplicação total de R$ 3 bilhões em crédito para esse público. Deste total, R$ 500 milhões deverão ser liberados ainda este mês. A meta seguinte é a aplicação de pouco mais de R$ 100 milhões por mês no período de 24 meses. Segundo a informação divulgada pela assessoria, aposentados e pensionistas do INSS que sejam correntistas da Caixa terão à disposição cerca de 16.000 pontos da de atendimento dessa instituição em todo o País, além das agências do BMG e correspondentes bancários presentes nas capitais brasileiras. Os 16.000 pontos incluem agências, lotéricas, correspondentes bancários do comércio (chamados "Caixa Aqui") e locais de atendimento eletrônico.