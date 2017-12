CEF: contratos do SFH têm desconto de 100% Até dia 29 de dezembro, os contratos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) com cobertura do resíduo e assinados até dezembro de 1987 que foram transferidos para a Caixa Econômica Federal também terão direito a 100% de desconto para a quitação da dívida. O desconto já era possível, desde setembro, para contratos assinados originalmente com a Caixa ou com outros agentes financeiros que aceitaram dar esse benefício ao mutuário.