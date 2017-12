CEF destinará R$ 12 bi para habitação e saneamento O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, afirmou hoje que a instituição pretende elevar para cerca de R$ 12 bilhões sua carteira de créditos para os setores de habitação e saneamento em 2004. Além disso, a instituição espera a participação do setor privado no financiamento de obras nesses dois setores, por meio de fundos próprios de investimento. "Com os fundos poderemos chegar a mais de R$ 12 bilhão, mais do que dobrando os recursos liberados em 2003", disse Mattoso. Em 2003, a instituição liberou cerca de R$ 6,7 bilhões para o financiamento de obras em saneamento e habitação. Durante seu discurso, Mattoso revelou algumas metas que a diretoria da instituição está traçando para o próximo exercício. O banco pretende elevar de 16 mil para 22 mil o número de postos de atendimento em todo País, e criar sete novos fundos de investimento destinados ao financiamento da construção civil. Segundo Mattoso, a Caixa também pretende ter uma ação mais ativa no mercado financeiro brasileiro, principalmente nos grandes centros. "Em 2003 priorizamos o atendimento às pessoas de baixa renda e locais de maior carência habitacional. Em 2004, além disso, vamos trabalhar nos grandes centros urbanos", disse. A meta de abertura de contas simplificadas também é ambiciosa. Segundo Mattoso, a Caixa tem condições de fechar o ano de 2004 com cerca de três milhões de contas do gênero abertas. Para Mattoso, o sucesso do programa de contas simplificadas é sinal de que a Caixa está realizando "o maior e mais rápido processo de democratização de serviço bancário do mundo". Mattoso revelou ainda que a instituição pretende desenvolver uma série de serviços destinados aos clientes de conta simplificada, como por exemplo, o lançamento de um cartão de crédito.