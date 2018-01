CEF destinará R$ 14 bilhões para habitação em 2007 A diretora de desenvolvimento urbano e governo da Caixa Econômica Federal (CEF), Márcia Kumer, disse nesta hoje que a expectativa de orçamento para a habitação da instituição financeira em 2007 é de R$ 14 bilhões, mesmo valor que será liberado no acumulado deste ano. O orçamento para 2006 era de R$ 10,2 bilhões, mas foram aprovados posteriormente R$ 3,8 bilhões, com a suplementação de recursos do SBPE e do FGTS. Até 6 de dezembro, a Caixa destinou R$ 13,050 bilhões para habitação, sendo R$ 7,1 bilhões do FGTS, R$ 3,6 bilhões do SBPE, R$ 1,110 bilhão do PAR e R$ 947 milhões do orçamento geral da União. Os demais recursos vieram de outras fontes, como o crédito solidário e o FAT. Do montante de recursos, 74% destinou-se a compradores com renda familiar de até 5 salários mínimos. Dos recursos do FGTS, 86% foram para mutuários com rendimento nesta faixa. A diretora da CEF defendeu a necessidade de transferência de renda por meio de subsídios à moradia, para erradicação do déficit habitacional. Dos R$ 14 bilhões que serão liberados em 2006, R$ 3,4 bilhões foram voltados para subsídios com recursos do FGTS e do PAR. "A gestão de recursos para habitação da CEF está concentrada onde está o déficit", disse. Segundo ela, a instituição registrou o recorde histórico este ano de concessões, com 615 mil financiamentos. A executiva da CEF destacou medidas tomadas este ano como a revisão de produtos, a redução das taxas e os feirões da casa própria. Para 2007, a expectativa é ampliar parcerias com estados e municípios.