CEF e BB financiarão produtos das linhas branca e marrom O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, disse hoje que a instituição deve lançar ainda esta semana uma linha de financiamento para a compra de eletrodomésticos das linhas branca e marrom. Segundo Mattoso, os recursos da nova linha virão do montante de R$ 100 milhões que a Caixa passou a contar depois da redução, de 60% para 45% do recolhimento compulsório sobre os depósitos a vista. O Banco do Brasil também anunciou estratégia semelhante. A instituição, no seu boletim de Imprensa, afirma que o BB Crédito Informática ? linha de crédito originalmente destinada à aquisição de equipamentos de microinformática e aparelhos celulares ? mudou de nome e passou a financiar também os equipamentos das linhas branca e marrom. O produto passa a se chamar BB Crédito EletroEletrônicos. A instituição informa que clientes com crédito pré-aprovado no Banco podem financiar a compra de eletroeletrônicos (DVDs, videocassetes, televisores etc) e eletrodomésticos(aspiradores de pó, cafeteiras, ventiladores, refrigeradores, freezers, fogões, dentre outros). Podem ser financiados bens no valor de R$ 200 a R$ 5 mil, com prazo de pagamento entre dois e 24 meses. A quitação da primeira parcela pode ser estendida para até 59 dias após a contratação.