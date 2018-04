CEF e Unibanco fazem convênio para financiar saneamento básico A Caixa Econômica Federal e o Unibanco assinaram, hoje, um convênio para financiamento de projetos de infra-estrutura e saneamento básico com recursos do FGTS. O convênio contempla inicialmente uma linha de R$ 200 milhões a ser usada para financiar projetos de tratamento de esgotos e abastecimento de água em pelo menos seis Estados e no Distrito Federal. Companhias públicas, como a Sabesp, e privadas, como a Pró-Lagos, de Búzios (RJ), estão em negociação com o Unibanco para receber empréstimos dessa linha. Um total de R$ 42 milhões deverá ser disponibilizado pela Caixa para a estatal mineira Copasa investir numa estação de tratamento de esgotos que beneficiará sete municípios do Estado. O presidente do Unibanco - Banco de Atacado, Fernando Sotelino, disse que a parceria entre seu banco e a CEF mostra a confiança no horizonte do País, porque, pela primeira vez, o setor financeiro privado passa a dividir o risco desse tipo de operação, como ocorre em outros países. Também o presidente da CEF, Valdery Albuquerque, destacou o caráter inédito do convênio.