CEF espera Copom para reduzir juros O diretor de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica Federal (CEF), Valdery Albuquerque, disse que a instituição está esperando o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para o dia 20, para tomar avaliar uma possível redução dos juros de suas operações de crédito. A Caixa não reduziu as taxas de suas operações depois do anúncio do Banco Central (BC) de diminuir de 55% para 45% o compulsório sobre depósitos à vista, como fizeram o Banco do Brasil (BB) e o Bradesco. Veja mais informações sobre as reduções de juros nos bancos no link abaixo.