CEF espera lucro recorde em 2006 A Caixa Econômica Federal (CEF) vai registrar lucro recorde em 2006. A previsão do vice-presidente financeiro, Fernando Nogueira, é de, no mínimo, R$ 2,4 bilhões, acima dos R$ 2,07 bilhões registrados no ano anterior. Segundo ele, o bom resultado se deve aos juros elevados que permitiram ao banco contabilizar ganhos nas operações de tesouraria. Além disso, destacou que o crescimento do crédito também contribuiu para o desempenho este ano. O vice-presidente lembrou que o lucro do banco em 2005 seria cerca de 40% superior ao registrado efetivamente pela instituição, não fosse o pagamento de dividendos ao governo no período. O que elevaria o lucro de 2005 para um patamar em torno de R$ 2,9 bilhões. "Mas, como o objetivo é criar superávit, os dividendos são importantes para o governo. (...) A Caixa tem que dar sua contribuição", explicou. A expectativa é de que em 2006, a CEF pague de 40% a 45% de seu patrimônio em dividendos aos acionistas. Nogueira citou um estudo que mostra que a instituição contabilizou um ganho de R$ 40 bilhões nos últimos quatro anos com operações de tesouraria. Segundo ele, os juros elevados permitiram um lucro mensal de R$ 1,2 bilhões com as aplicações em títulos públicos. O vice-presidente explicou que a CEF aproveitou a insegurança das instituições estrangeiras na fase inicial do governo Lula para comprar os títulos que elas estavam vendendo. "Com isso, o banco acabou com 10% da dívida pública em carteira, sendo a maior tomadora de recursos do governo", explicou. Hoje, esse percentual gira em torno de 9%. Para 2007, o executivo prevê um cenário de menores ganhos para as operações de Tesouraria por conta da tendência de queda dos juros. Entretanto, Nogueira acredita que o crescimento do crédito possa neutralizar parte dessa queda. Outra estratégia adotada pela CEF é buscar diversificar sua carteira, comprando mais papéis de dívida privada. Na opinião do vice-presidente, esse é um mercado em expansão, como mostra os números de emissões registrados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) este ano. Capitalização O executivo acredita que o governo deve anunciar ainda esta semana uma operação para capitalizar o banco em R$ 5,2 bilhões. O aporte seria feito por intermédio de um empréstimo sem prazo de pagamento, uma espécie de bônus perpétuo emitido no mercado interno. Com a capitalização, a CEF poderá ampliar em até R$ 2,4 bilhões os financiamentos para infra-estrutura, especialmente os projetos voltados para saneamento básico.