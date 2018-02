CEF: falha de sistema impede saque de FGTS Alguns trabalhadores que tentaram sacar o seu dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no dia de ontem encontraram problemas. É que, devido a um problema no sistema de computadores da cidade de São Paulo, o serviço foi temporariamente interrompido nos terminais de algumas agências da Caixa Econômica Federal. O banco informou que técnicos constataram o problema e que ontem mesmo ele foi resolvido. Segundo a assessoria de imprensa da Caixa, o serviço foi prestado hoje sem qualquer contratempo, tanto para quem quis sacar o dinheiro do FGTS quanto para quem investiu o dinheiro em ações da Companhia Vale do Rio Doce. A Caixa também informou que tem o prazo de cinco dias úteis para pagar o trabalhador que quer sacar o seu dinheiro do fundo. Caso esse período não seja respeitado, o banco deverá pagar uma atualização monetária de acordo com o tempo transcorrido. Especialistas também avisam que a Caixa deve se responsabilizar por eventuais danos que o correntista venha a sofrer com o atraso (ver link abaixo). Essa não é a primeira vez que há problemas com o sistema da Caixa na cidade de São Paulo. No começo de fevereiro, um defeito semelhante impediu que as pessoas pudessem sacar o seu FGTS durante cinco dias.