CEF fará três linhas de financiamento imobiliário A Caixa Econômica Federal vai retomar em janeiro os financiamentos da casa própria para a classe média. A instituição terá recursos da ordem de R$ 1 bilhão liberados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) em cinco tranches de R$ 200 milhões. De acordo com o presidente da CEF, Emilio Carazzai, já em março do próximo ano a instituição vai abrir três novas linhas de financiamento para habitação. Uma delas será o consórcio aprovado este mês pelo Banco Central. Outra será a volta do Poupanção, agora com o nome de Poupança Programada e um maior prazo para a retirada da carta de crédito. A terceira modalidade será um título de capitalização, com rendimento menor que o da poupança programada, mas com possibilidade de retirada da carta por sorteio.