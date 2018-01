CEF fornece extrato do FGTS gratuitamente Os optantes não precisam correr ao antigo banco depositário de sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para saber o saldo que possuíam na época dos expurgos econômicos. Segundo o diretor de Serviços Bancários da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Jorge Higashino, todos os dados deverão estar disponíveis na época do pagamento das diferenças na Caixa Econômica Federal (CEF) e serão fornecidos gratuitamente ao interessado. Conforme o diretor da Febraban, quando o pagamento for liberado, o optante ficará sabendo quanto tinha de saldo na época do expurgo e qual o valor que tem a receber atualizado. Para isso, por acordo firmado com a CEF, a Febraban está fazendo o levantamento de todos os dados das contas dos optantes na época dos planos Verão e Collor 1, quanto cada um tinha na conta e, ainda, se tem direito a receber a diferença de imediato ou, então, apenas ao crédito em sua conta. "Por exemplo, se era aposentado, o pagamento será imediato. Caso a pessoa continue trabalhando na mesma empresa, somente será feito o crédito em sua conta", explicou. Higashino esclareceu ainda que a primeira etapa do serviço, que é o levantamento das contas, deverá terminar somente em setembro. "É um serviço minucioso, os dados estão em fichas microfilmadas." A Caixa deverá ter todos os dados necessários para a operação até dezembro. Segundo o diretor da Febraban, isso permitirá que a Caixa inicie o pagamento dentro do prazo previsto pelo presidente Fernando Henrique, até julho de 2002. Nada impede, no entanto, que o trabalhador vá atrás de seu saldo no antigo banco depositário. Nesse caso, o optante deverá submeter-se a prazos e taxas cobradas pelas instituições. Segundo levantamento do site www.fgtsfacil, na semana passada, as taxas cobradas e os prazos fornecidos por alguns bancos são os seguintes: Banco Tarifas (R$) Prazo de entrega Banco do Brasil 2,90 por folha até 10 dias Bradesco 3,90 por folha até 45 dias Itaú 2,90 por folha de 15 a 20 dias Caixa Econômica Federal Grátis até 15 dias conta inativa e 1 dia conta ativa Boa Vista taxa única 30 dias Banespa 3,00 por folha 30 dias Banco Real 5,00 por folha 90 dias úteis Unibanco Grátis até 60 dias